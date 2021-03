Haben wir bereits die dritte Welle?

Mehr als 1 Million Impfungen sind seit vergangenem Wochenende in Österreich verimpft worden. Doch Grund für eine Entspannung ist das leider nicht. Noch immer gibt es täglich mehr als 2000 neue Fälle und die Tendenz ist seit 2 Wochen steigend. Sind wir am Beginn einer dritten Welle?

Ja, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober, aber auch der Simulationsforscher Niki Popper: "In unserer Prognose haben wir schon mittlerweile seit zwei Wochen die Warnung drin. In einigen Bundesländern sind wir bei den Intensiv Betten schon so weit, dass ein Drittel der Intensivbetten bald von Covidpatienten belegt sein wird". Und es sind sind sehr viel mehr jüngere Menschen auf den Intensivstationen und die Menschen liegen auch länger auf der Intensivstation.