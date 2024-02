Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina hat Trump gesagt, er wolle im Fall seiner Wiederwahl zahlungssäumige NATO-Mitgliedsstaaten nicht vor einem Angriff – zum Beispiel durch Russland - schützen. Viel mehr noch, Trump würde Russland sogar “ermutigen, zu tun, was immer zum Teufel sie wollen”, sagte er. Seitdem herrscht in Europa helle Aufregung. KURIER-Brüssel Korrespondent und Amerika-Experte Konrad Kramar verfolgt die Geschehnisse seit dem Wochenende. Er erklärt, was in Brüssel hinter den Kulissen passiert, wie es um die Verteidigung Europas steht und ob Trump seine Drohungen überhaupt wahr machen könnte.