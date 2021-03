Corona-Regeln: Was gilt jetzt?

Die Zahlen steigen, die Laune sinkt. Viele Menschen sind Corona-müde und vor allem, viele kennen die aktuellen Regeln auch nicht wirklich. Oder wissen sie, wie viele Leute sich gleichzeitig in Innenräumen treffen dürfen? Und wie viele draußen? Was erlaubt ist und was nicht und welche neuen Regelungen bald kommen könnten, erklärt Innenpolitik-Redakteurin Elisabeth Hofer im Gespräch mit Moderator Elias Natmessnig