Impfstoffverteilung: Was lief da schief?

Wie konnte das passieren? Das fragen sich viele von uns, wenn es um die derzeitige Debatte rund um die Impfstoffverteilung in der Europäischen Union geht. Letzte Woche erst überraschte Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer recht kurzfristig angesagten Pressekonferenz in der er verkündete, dass die Verteilung der Impfstoffe nicht wie ausgemacht nach Bevölkerungsschlüssel erfolgt. Seinen Ärger darüber konnte man ihm durchaus ansehen. Daraufhin entfachten sowohl in Österreich als auch auf EU-Ebene zahlreiche Debatten zu diesem Thema. Aber was ist da denn jetzt eigentlich schiefgelaufen, wie ist die Beziehung zwischen den Mitgliedsstaaten und wie geht es jetzt weiter? Antworten auf diese Fragen gibt heute Ingrid Steiner-Gashi, KURIER-Korrespondentin in Brüssel.