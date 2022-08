Chaos bei Wien Energie: Was ist da los?

Die Wien Energie ist Österreichs größter regionaler Anbieter, die Stadt Wien ist 100-prozentig Eigentümerin. Vor wenigen Tagen ist die Stadt Wien mit einem kurzfristigen Bedarf von zwei Milliarden Euro an die Stadt Wien herangetreten. Die Wien Energie sei durch die Teuerung am Strommarkt selbst in Turbulenzen gekommen, hieß es. Insgesamt wird von einem Bedarf in Höhe von sechs Milliarden Euro gesprochen. Doch wie konnte es soweit kommen? Wie geht es jetzt weiter und was bedeutet das alles für die Endkunden? Martin Meyrath, KURIER Wirtschafts-Redakteur, klärt die wichtigsten Fragen im heutigen daily Podcast.