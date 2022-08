Ludwig zur Causa Wien Energie: "Gibt nichts zu verbergen"

Der Wiener Bürgermeister betonte eingangs, dass die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Strom und Gas zu jeder Zeit gewährleistet sei.

Hinsichtlich der finanziellen Turbulenzen, die das Unternehmen derzeit beuteln, plädierte Ludwig für einen Schutzschirm, wie es ihn etwa in Finnland und der Schweiz, nicht aber in Österreich gebe. In seiner Verantwortung habe er bereits "einen Wiener Schutzschirm aufgespannt. Wir haben am 15. Juli ein Darlehen in der Höhe von 700 Millionen Euro aufgenommen und gestern ein weiteres Darlehen in selber Höhe", so Ludwig.