9/11: Terror, der die Welt veränderte

Der Tag, der die Welt für immer veränderte war ein Dienstag. In Österreich ist es bereits früher Nachmittag, in New York hat das Geschäftsleben gerade begonnen. Bald werden 4 Flugzeuge entführt, die Twin Towers des World Trade Centers einstürzen, das Pentagon zerstört werden und mehr als 3000 Menschen sterben. Diese KURIER daily Spezialfolge führt chronologisch durch diesen Tag des Terrors und erzählt über die Nachwirkungen des 11. Septembers 2001. Zu hören sind auch Original-Aufnahmen von Einsatzstellen, Medien, Betroffenen und Angehörigen.