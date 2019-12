Futterkoma oder Pestfriedhof: Wie feierst du Weihnachten?

Was hast du zu Weihnachten bereits erlebt? Diese Frage hat unser Podcast-Team in einer Spezialfolge erläutert. Was mit einer lustigen Diskussion über die Existenz von Christkindern, Weihnachtsmännern und Zahnfeen beginnt, endet in düsteren Anekdoten aus den urigen Tiefen des Tiroler Hinterlandes.

Unsere Redakteure haben ihre Psyche durchforstet und sich bei seltsamen Erinnerungen ertappt, die auf ihre besondere Art doch immer ein wenig "weihnachtlich" waren.

Ihr findet die Folge hier im Webplayer, auf Apple Podcasts, auf Spotify, und allen anderen Apps, die Podcasts anbieten: