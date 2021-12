Wachküssen des Semmerings: Auch eine kulturelle Aufbruchsstimmung

Stefan Wollmann arbeitete lange für die Wiener Festwochen, 2012 ging er zu den Berliner Festspielen, 2019 kehrte er zurück – und war im engsten Team des neuen Staatsoperndirektors Bogdan Roščić. Nun ist er kaufmännischer Geschäftsführer der eben gegründeten Südbahnhotel Kulturgesellschaft.

Christian Zeller, der Eigentümer des legendären Hotels, bot ihm den Job an. Wollmann sagte spontan zu: „Ein Kulturprogramm an diesem geschichtsträchtigen Ort aufzubauen, ist eine einmalige Chance.“ Das Südbahnhotel war in seiner Blütezeit gesellschaftlicher Mittelpunkt der neu entstandenen Sommerfrische und hat sehr viele Künstlerinnen und Künstler angezogen, darunter Gustav und Alma Mahler, Egon Friedell, Adolf und Lina Loos, Karl Kraus und so weiter: „Die meisten der Attraktionsfaktoren von damals bestehen auch heute, daran wollen wir anknüpfen.“