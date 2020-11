Von der Schule zum Weihnachtsmarkt: Tschechien sperrt auf

Beendet wird auch die nächtliche Ausgangssperre, Sperrstunde für Restaurants und Cafés ist um 22 Uhr. Konsumieren darf man nur im Sitzen und an einem Tisch sind maximal vier Besucher erlaubt. Auch dürfen die Lokale vorerst nur halb so viele Gäste empfangen wie in normalen Zeiten.

Weihnachtsmärkte sperren auf

Auch die Einkaufszentren dürfen ab Mittwoch aufsperren , allerdings sind auch dort die Besucherzahlen beschränkt. 15 Quadratmeter pro Besucher sieht die Regelung vor. Die Einkaufszentren wollen das mit Überwachungskameras kontrollieren. Sobald die Grenzen überschritten werden, will man den Zutritt sperren. Ob das an den Einkaufswochenenden funktionieren wird, ist unklar. Auch die Weihnachtsmärkte in vielen Städten wollen jetzt zumindest für ein Wochenende aufsperren. Die tschechische Presse beurteilt die rasche Öffnung oft skeptisch. Wenn man jetzt einfach nur alles aufsperre, ohne Testen und Kontakt-Tracing zu verbessern, werde die Epidemie rasch wieder an Fahrt gewinnen, meint etwa die Zeitung Hospodarske Noviny: „...und dann schließen wir, wenn nötig , alles wieder.“