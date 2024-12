Zu viel? Zu wenig? Streit um Saisonnierkontingent für Tourismus

Die Winterskiregionen sind über Weihnachten gut gebucht, doch in vielen Betrieben fehlt noch Personal. Laut Tourismussparte in der Wirtschaftskammer (WKO) ist das aktuelle Kontingent von 4.495 Saisonniers aus Nicht-EU-Ländern bereits zu 93 Prozent ausgeschöpft. Das Arbeitsministerium stockt für das nächste Jahr das Saisonnierkontingent um 500 auf knapp 5.000 auf. Ein entsprechender Verordnungsentwurf ist bis heute Montag in Begutachtung.

Das Kontingent soll auf alle Bundesländer verteilt und regional zugewiesen werden. Eine Überschreitung von 50 Prozent soll möglich sein, „solange die Höchstgrenzen im Jahresdurchschnitt eingehalten werden“, heißt es. Den Tourismusvertretern ist das viel zu wenig. Sie fordern weitere Lockerungen bis hin zur gänzlichen Aufhebung der Obergrenze. „Wir könnten das Jahreskontingent praktisch von heute auf morgen dreimal einstellen. Doch Österreich lässt Menschen, die arbeiten können und wollen, nicht ins Land“, sagt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV).