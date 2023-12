Tirols WKO-Präsidentin fordert Aus für Saisonnierkontingent

6.000 bis 8.000 offene Stellen für die Wintersaison

Für den "Moment" gehöre das Instrument weg - auch wenn das Kontingent vom Bund heuer auf rund 1.200 massiv erhöht worden sei. Dies sei "richtig und gut" gewesen. Offenbar habe man sich in der Bundesregierung aber nicht zur Abschaffung durchringen können, übte sie Kritik gen Osten. Zuletzt hieß es von Branchenvertretern, dass zwischen 6.000 und 8.000 Stellen für die Wintersaison nicht besetzt werden können.

Prinzipiell vertrat Thaler die Meinung: "Wenn jemand arbeiten will, dann soll er bitte arbeiten dürfen." Hier war sie auf selber Linie wie ihr Vorgänger Christoph Walser, der aufgrund von Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in seinem Transportunternehmen den Hut genommen hatte. Auch Asylwerbende sollen laut Thaler arbeiten dürfen - wenngleich ihr bewusst sei, dass dies "juristisch nicht ganz einfach" sei - doch diese "Aufgabe liegt in Wien." Gleichzeitig müsse man beim Sozialsystem ansetzen und hinsichtlich Arbeitslosengeld, Mindestsicherung und Notstandshilfe mehr "Balance" hineinbringen - arbeiten zu gehen müsse sich jedenfalls lohnen.