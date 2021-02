Südafrika-Virus in Österreich: Blindflug im Mutationsdschungel

In Tirol heißt es, dass seit dem Fall Jochberg jeder positive Fall auf die britische und inzwischen auch auf die südafrikanische Variante voruntersucht wird. In Kärnten hingegen werden nicht automatisch alle positiven PCR-Tests auf Virusmutanten im Labor detektiert. „Nur jene, die einen CT-Wert von unter 30 haben“, erklärt Gerd Kurath, Sprecher des Landespressedienstes. Auch eine Vollsequenzierung sei im Moment in Kärnten nicht angedacht.

In Niederösterreich hieß es am Donnerstag auf Anfrage: „Seit gestern werden alle positiven PCR-Tests in NÖ vom Vertragslabor in Salzburg einem Vortest auf die Mutationen unterzogen. Schlägt dieser an, geht’s weiter zur Sequenzierung zur AGES nach Wien.“

In Salzburg versichert man, dass derzeit alle positiven PCR-Tests auf Mutationen voruntersucht werden. Die Südafrika-Variante wurde bislang noch nicht entdeckt.