Infektiologe: „Es gibt keine Wirtschaft ohne Gesundheit“

Möglicherweise befällt das Virus die Wirtschaft heftiger als die Gesundheit. Ist diese Diskussion für Sie unethisch?

Diese Debatte muss sofort beendet werden. Man kann nicht zwei Bereiche gegeneinander ausspielen. Es gibt keine Gesundheit ohne Wirtschaft. Und keine Wirtschaft ohne Gesundheit. Das sind zwei Bereiche, die von einander abhängig sind. Ich kann kein Krankenhaus finanzieren, wenn ich keine gesunde Wirtschaft habe. Und ich kann keine Wirtschaftsleistung erbringen, wenn ich keine gesunde Bevölkerung habe. Diese momentanen Zuspitzungen haben für mich keine rationale Begründung. Wir müssen gemeinsam durch die Krise.

Am Montag werden die Studien mit dem Medikament, das der Österreicher Josef Penninger entwickelt hat, gestartet. Wird Ihre Abteilung auch teilnehmen?

Wir sind die einzigen weltweit, die dieses Medikament schon im Einsatz hatten. Es ist so: In der Vergangenheit hat man in individuellen Heilversuchen versucht, mit verschiedenen Medikamenten eine Therapie zu identifizieren. Das ist bis jetzt misslungen. Basierend auf diesem Datensatz haben wir uns entschlossen, das zu machen, was die WHO vor zwei Wochen empfohlen hat – nämlich eine Plattformstudie. Neben Lyon sind wir weltweit die einzigen, die das nun angehen.

Was bedeutet Plattformstudie?

An dieser Studie nehmen die Universitätsklinik in Innsbruck und alle Großkrankenhäuser in Wien teil. Man muss ein Studiendesign wählen, wo es verschiedene Studienarme mit verschiedenen Arzneimittel gibt – darunter auch beispielsweise die Blutspende von Gesunden, die Corona-Antikörper enthalten oder das von Ihnen genannte Medikament ( Josef Penningers Medikament ist hier gemeint; Anm.). Aus meiner Sicht gibt es andere Medikamente, die relevanter sind. In drei bis vier Monaten werden wir dann mit genügend Evidenz sagen können, was wirkt und was nicht.