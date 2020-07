In Japan werden „langsame Kassen“ für ältere Kunden eingeführt

Noch radikaler ging man es einmal in Österreich an. 2003 eröffnete die Handelskette ADEG in Salzburg einen ersten Supermarkt speziell für ältere Menschen. Mit dem „50-plus-Markt“ wollte man der Konkurrenz das Wasser abgraben. Mit rutschfreien Böden, Einkaufswagerln mit Sitzgelegenheit und Lupen für das Kleingedruckte sollten die Senioren in Scharen in den Markt gelockt werden. An der Kassa gab es sogar Blutdruckmessgeräte. Doch die Rechnung der Manager ging nicht auf. Die kaufkräftigen „Golden Agers“ kamen nicht. Mit der Übernahme der ADEG-Märkte verschwand das Konzept in der Mottenkisten.

"Corona-Einkauf" für Senioren

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in Österreich boten einige Ketten „Seniorenöffnungszeiten“ an. Damit sich die Risikogruppe nicht bei anderen, jüngeren Menschen ansteckt, sollten zwischen 8 und 9 Uhr nur Ältere ihre Einkäufe machen, appellierten etwa Lidl, Billa und Merkur an ihre Kunden.

Bei Spar sah man das anders: Dort empfahl man Senioren, überhaupt zu Hause zu bleiben und sich von anderen helfen zu lassen. Spar-Sprecherin Nicole Berkmann damals: „Wenn alle Älteren nun gleichzeitig einkaufen kommen, ist das ja nur eine Zusammenballung von Risikogruppen.“