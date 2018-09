Neuer Rekord: Fast 70.000 Hundertjährige in Japan

Niedrige Geburtenraten

Trotz der hohen Lebenserwartung geht die Bevölkerung Japans wegen niedriger Geburtenraten zurück. Der Zuwachs am anderen Ende der Alterspyramide dürfte hingegen noch weiter gehen. Experten schätzen, dass in fünf Jahren mehr als 100.000 Japaner 100 Jahre oder älter sein werden. Zum Beginn der Statistik 1963 gab es in dem Inselreich bloß 153 Hundertjährige.