Hohe Impfraten – große Gelassenheit: Was Spanier und Italiener besser machen

Auch in Italien hat man inzwischen Impfraten von 85 Prozent erreicht, auch dank einer Impfpflicht am Arbeitsplatz, die anfangs zu wütenden Protesten – etwa in der Hafenstadt Triest – gesorgt hatte. Zwar steigen die Infektionszahlen in den letzten Tagen deutlich an , doch die Regierung in Rom ist entschlossen, einen Lockdown zu vermeiden, auch um den Wirtschaftsaufschwung nicht zu gefährden. Davon etwa profitiert Südtirol, das im Gegensatz zu Österreichs Skigebieten einer guten Weihnachtssaison entgegenblickt – auch mit den deutschen Touristen, die um Österreich jetzt einen Bogen machen.

Impfskeptisch gingen die Franzosen anfangs in die Pandemie, gerade einmal 40 Prozent der Bevölkerung wollten sich überhaupt impfen lassen. Präsident Emmanuel Macron aber machte Druck: Alle, die im Gesundheitswesen, aber auch in Restaurants oder bei der Feuerwehr arbeiten, unterliegen der Impfpflicht. Außerdem braucht jeder einen „Gesundheitspass“, also den Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Kombination aus Genesung und Impfung oder eines aktuellen Coronatests: Nur so darf man in Restaurants, Konzerte oder in den Zug. Die sonst gerne rebellischen Franzosen fügten sich und ließen sich impfen. Mehr als drei Viertel haben zwei Impfungen, die Kampagne für die dritte ist gerade angelaufen.