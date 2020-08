Hiroshima und Nagasaki: Menschengemachte Hölle auf Erden

Einige Wochen später, am sonnigen Morgen des 6. August blickte Tsutomu Yamaguchi in Hiroshima in den Himmel, als er in großer Ferne ein Flugzeug hörte. Dann brach das Inferno los. Ein gleißend heller Blitz versengte den Horizont, eine gewaltige Druckwelle schleuderte den jungen Mann zu Boden, eine riesige Feuerwalze fraß sich vorwärts.