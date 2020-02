Geschichte der NSDAP: Auf dem Weg zur Macht

Für Wolfram Pyta, Experte für die Weimarer Republik und Historiker an der Universität Stuttgart, wäre es aber komplex, politische Kräfte der Gegenwart mit jenen der Vergangenheit ohne Weiteres gleichzusetzen. Neben anderen Faktoren war etwa entscheidend, dass die extreme Rechte in der Weimarer Republik in die Regierung kam, weil sie Kooperationspartner auf der rechten Seite gefunden habe, erklärte er im Deutschlandfunk. Umgekehrt gebe es aber auch eine Renaissance völkischen Gedankenguts. Inhalte der Weltanschauung der 1930er Jahre seien wieder diskursfähig geworden, so Pyta.

Etwa der Begriff der Volksgemeinschaft, mit dem Teile des deutschen Volkes ausgeschlossen werden sollten, ist ein Schlüsselelement in der Programmatik der NSDAP. Aber nicht von Anfang an. Als vor 100 Jahren im Münchner "Kindlkeller" der Vorsitzende der Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, eine Rede hielt, donnerte er gegen den Kapitalismus, den er mit Ablehnung gegen Juden verknüpfte – sie würden den Kampf gegen die Hochfinanz verhindern, so Hitler. Wie der irische Historiker Brendan Simms herausfand, speiste sich Hitlers Antisemitismus aus Hass gegen den Westen und die angloamerikanische Kultur. Erst später kamen Slawen und Bolschewisten als Feindbild dazu – so Simms These. Hitlers "Antikapitalismus"-Rhetorik fand in den jungen Jahren der Weimarer Republik viel Zuspruch: Die politische Lage war fragil. Monarchisten, Rechtsnationale wie Kommunisten bekämpften das System, es herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. In der Bevölkerung war das Misstrauen groß, Armut und Arbeitslosigkeit prägten den Alltag – darüber schwebten Kriegsniederlage und Reparationszahlungen, die Rechte als Schmach anprangerten.

Nach dem anfänglichen Verbot und einem missglückten Putsch 1923, stellte Hitler die Partei 1925 neu auf: Alles war auf ihn ausgerichtet, eine Art Bewegung entstand mit uniformierten Anhängern, die sich in regionale Verbände gliederte und in ganz Deutschland präsent war. Im Arbeitermilieu wie im national gesinnten Bürgertum kam die Propaganda an – vor allem in Thüringen.