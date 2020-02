Dresden: Der Angriff, der die Nazis in die Knie zwingen sollte

Dresdner Stadtführer sind stolz: Wenn sie Besuchern dieser Tage den Platz rund um die Frauenkirche zeigen, der wie ein perfekt renoviertes Baujuwel aus einer anderen Zeit wirkt, betonen Sie gerne, dass die zuletzt fertiggestellte Fassade keine sechs Monaten alt ist. Fake-Barock oder später Wiederaufbau, denn vor 75 Jahren wurde die historische Altstadt zerstört – Frauenkirche, Zwinger, Residenzschloss, Semperoper ... alles in Schutt und Asche. Elb-Florenz, die prächtige Stadt, war nicht mehr.

Bis Anfang 1945 war Dresden weitgehend von alliierten Luftangriffen verschont geblieben. Am Nachmittag des 13. Februar aber stiegen von englischen Flughäfen aus Hunderte Lancaster-Bomber in Richtung Nazi-Deutschland auf. Um 21.45 Uhr wurde Fliegeralarm ausgelöst, 20 Minuten später tauchten die ersten Flugzeuge am wolkenlosen Nachthimmel auf.