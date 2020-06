Fall „Maddie“: Verdächtiger mit langem Strafregister

Seine bisher letzte – noch nicht rechtskräftige – Verurteilung in seiner langen kriminellen Karriere verdankt der mögliche Mörder des dreijährigen britischen Mädchens „ Maddie“ McCann ausgerechnet zwei Einbrechern, mit denen Christian B. (43) selbst bekannt war. Das Duo stieg in dessen Haus ein – und erbeutete unter anderem eine Video-Kamera. Darauf zu sehen: Die Vergewaltigung einer Frau. Geschockt von den Bildern, wandten sich die beiden Männer an die Polizei. Diese ging alle Fälle der letzten Zeit durch und stieß auf den Überfall auf eine 72-jährige Amerikanerin in deren Domizil an der portugiesischen Algarve 2005. Zum Verhängnis wurde Christian B. ein Körperhaar, das auf dem Bettüberzug der älteren Dame gefunden wurde. Ende 2019 fasste er in Braunschweig dafür sieben Jahre Haft aus.

17 Vorstrafen

Straffällig – laut Spiegel bereits 17 Mal – wurde das Heimkind, das später adoptiert wurde, bereits in seiner Jugend: Mit 16 Jahren der erste Einbruch, ein Jahr später das erste Sexualdelikt, in Würzburg. Unter anderem wurde der damals 17-Jährige wegen sexuellen Missbrauchs eines sechsjährigen Kindes zu zwei Jahren Haft verurteilt. Es folgten Diebstähle, Körperverletzungen, Verbreitung von Kinderpornos etc.