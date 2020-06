Eltern der verschwundenen Maddie: "Haben Hoffnung nie aufgegeben"

Über ihren Sprecher Clarence Mitchell teilten die Eltern Kate und Gerry McCann mit, dass sie die Entwicklungen in dem Fall ihrer Tochter für sehr bedeutsam hielten. "In mehr als 13 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass die Polizei jemals so konkret von einem Verdächtigen gesprochen hat", sagte Mitchell zu Sky News. Die Eltern Kate und Gerry McCann haben die Hoffnung nie aufgegeben, dass ihr Kind noch am Leben ist. "Alles, was wir je wollten, ist sie zu finden, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen."

Der Fall hatte am Mittwoch eine bedeutende Wendung genommen, als bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen ermittelt, der mehrfach wegen Sexualstraftaten vorbestraft ist - auch an Kindern. Er sitzt zur Zeit im Gefängnis.

Die Ermittler in Braunschweig gehen davon aus, dass "Maddie" tot ist, es wird wegen Mordes ermittelt.