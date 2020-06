Mordermittlungen gegen Deutschen im Fall Madeleine McCann

Der Fall hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Das damals dreijährige Mädchen war im Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Portugal verschwunden. Die Eltern waren zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem nahegelegenen Restaurant essen. Die Ermittler waren von einer Entführung ausgegangen. Die Eltern gerieten auch von einigen Seiten auch selbst unter Verdacht.

Müssen Frieden finden

Madeleines Eltern hatten sich mit teils emotionalen Aufrufen immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt, um Informationen über ihren Verbleib zu erhalten. „Alles, was wir je wollten, ist sie zu finden, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in einem Statement der Eltern in einer Scotland-Yard-Mitteilung. „Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden, aber was auch immer herauskommen sollte, wir müssen es wissen, weil wir Frieden finden müssen.“