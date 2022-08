Erster Regionalladen mit unverpacktem Sortiment in Krems-Stein eröffnet

Es galt eigentlich immer als Tradition in Krems-Stein, dass man in dem denkmalgeschützten Haus am Schürerplatz Lebensmittel einkaufen kann. Dann stand das Geschäft einige Jahre leer, bis neue Geschäftsleute mit modernem Konzept den Markt unter dem Namen „WILLma – der kleine Laden“ wiederbelebten.

Der Fokus sei nämlich ein besonderer, wie Eigentümerin Cornelia Steger-Bacher bei der Eröffnung erklärte: „‚WILLma‘ ist zum einen ein Nahversorger mit Vollsortiment für den täglichen Bedarf, zum anderen ein Regionalladen mit Produkten kleinerer ErzeugerInnen aus der Region. Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir zudem auf die Vermeidung von Müll: Mit unserer Abfüllstation, dem kleinen Café mit Bistro und weiteren Maßnahmen möchten wir Abfälle nicht nur reduzieren, sondern wenn möglich ganz vermeiden.“