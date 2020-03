Ernesto Cardenal hatte keine Furcht, anzuecken

Schriftsteller, Priester, Politiker – für Cardenal war das nie ein Widerspruch. „Ich versuche, nach der Botschaft des Evangeliums zu leben“, sagte er einmal. „Es ist eine politische Botschaft: Die Welt verändern und verbessern nach 100.000 Jahren der Ungleichheit.“

Der Sohn aus einer wohlhabenden Familie in Granada studierte Philosophie und Literatur in Mexiko-Stadt und New York, später Theologie in Mexiko und Kolumbien. Zwei Jahre verbrachte er in einem Trappistenkloster in den USA, bevor er 1965 zum Priester geweiht wurde.