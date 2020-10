Erfahrungsberichte: Wie fühlt sich die Corona-Quarantäne an?

„Das ist wieder einmal typisch, dass wir in den Herbstferien zu Hause sitzen müssen!“, schimpft mein älterer Sohn, dessen 13. Geburtstag am Feiertag auch ganz anders verlaufen ist als geplant. Und das wird am 10. Geburtstag des Jüngeren am Donnerstag nicht anders sein.



Schuld ist? Corona. Eh klar. Am Wochenende hat es bei uns zugeschlagen, den Vater, also meinen Mann, hat’s erwischt. Am Feiertag ging er statt des geplanten Geburtstagsausflugs ins private Labor testen. Dienstagfrüh kam das Mail mit dem positiven Ergebnis. Beim Aufwachen fand ich auf der leeren Bettseite neben mir einen Zettel mit der Nachricht: „Bin positiv und auf die Couch ins Arbeitskammerl übersiedelt.“ Na hurra. Damit sind auch ich und meine beiden Kinder als Kontaktpersonen zur Quarantäne verdonnert.



Seitdem herrscht bei uns gespannte Ruhe. Zum Glück hatte ich noch Vorräte eingekauft – und Putzmittel. In der Wohnung, vor allem im Bad und WC, riecht es wie im Schwimmbad vor lauter Chlorreiniger. Schützen, so gut es geht, ist jetzt die Devise. So oft wie in diesen Tagen habe ich mir mein Leben noch nicht die Hände gewaschen. Ich desinfiziere Türklinken und Wasserhähne, trichtere den Kindern immer wieder ein, nur ja ihr eigenes Handtuch zu verwenden, das dann eh rasch wieder in die Wäsche wandert. Die Waschmaschine läuft und läuft, auch wegen der Bettwäsche, der Polster und Decken im Wohnzimmer.

Schützen, so gut es geht

Vielleicht, so die Hoffnung, können der 13-Jährige und ich uns die Infektion ersparen. Der Jüngere hatte am Feiertag hohes Fieber und lag nur matschig herum. Am Dienstag war der Spuk vorbei, da hüpfte er fieberfrei und quietschfidel durchs Zimmer, das ihm dieser Tage allein „gehört“. Der Ältere übersiedelte zu mir ins Schlafzimmer. Wir warten noch auf das Ergebnis unseres Gurgeltests, den wir Dienstagfrüh unter Anleitung einer geduldigen, sehr freundlichen Veloce-Fahrradbotin hinter uns gebracht haben. Die Sorge und Aufmerksamkeit gilt seitdem dem Mann, der fiebert und Schmerzen hat.



Mit Sorge lausche ich jedem seiner Huster und hoffe inständig, dass der Druck auf der Brust nachlässt. Ein Schmerz, der ihm, dem sonst so fitten 47-Jährigen, Angst macht.



Woher er das Virus hat? Keine Ahnung. Wir haben sofort alle informiert, mit denen es einen engeren Kontakt gab. Die guten Wünsche und die Angebote unserer Freunde, uns während der Quarantäne zu versorgen, tun wirklich gut. Danke!