Schnupfen-Checkboxen und Pflegeheim-Screening: Wien kauft zwei Millionen Antigentests

"Checkboxen" für die Bürger

Er sprach von "Checkboxen". Die Idee dahinter: In den Ordinationscontainern sollen in der Schnupfen- und Grippezeit symptomatische Personen sofort per Schnelltest auf eine Infektion überprüft werden. Ist das Ergebnis negativ, bekommt man an Ort und Stelle gleich eine Behandlung durch den anwesenden Arzt bzw. die Ärztin. Im Fall eines positiven Resultats, also einer nachgewiesenen Corona-Infektion, wird vom dortigen Mediziner einer Absonderung ausgesprochen und der Patient muss sich in Quarantäne begeben.

Das Projekt wurde in Kooperation mit der Ärztekammer entwickelt, die eingesetzten Mediziner stellt der Ärztefunkdienst. Patienten können laut Stadtrat in der Probephase ohne Terminvereinbarung hinkommen. Sollte es nötig sein, werde man sich ein Terminmanagement überlegen. "Wir wollen Corona-Infektionen nicht in den Arztpraxen haben", erklärte Hacker. Durch die Container sollen die niedergelassenen Ärzte entlastet werden. Bis auf Weiteres gilt aber jedenfalls, dass positive Antigentest-Ergebnisse durch einen herkömmlichen PCR-Test, der weiterhin der "Goldstandard" unter den Testmethoden ist, noch einmal überprüft werden.