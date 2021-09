Die Blutspur der Corona-Pandemie: Mord-Rekorde in den USA

Die hohe Zahl der Erstkäufer, darunter viele Frauen, lasse darauf schließen, dass das allgemeine Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung deutlich gewachsen sei. Als Ursache wird auch die massive Kontroverse um die Arbeit der Polizei nach der Ermordung des Schwarzen George Floyd in Minneapolis durch Ordnungshüter angeführt. Im Nachgang kam es landesweit zu heftigen Protesten.

Sparen bei der Polizei

Viele Polizei-Direktionen nahmen sich danach bei der Verbrechensbekämpfung gerade in sozial schwachen Stadtteilen zurück oder mussten teils große Mittelkürzungen hinnehmen. Tausende „Cops“ gingen zudem in Rente oder wechselten nach Anfeindungen den Job. Mittlerweile habe manche Stadtregierungen Kürzungen rückgängig gemacht oder die Zuschüsse im Polizeiwesen sogar erhöht. Der Tenor „Weniger Polizei gleich mehr Sicherheit“ ist in Verruf geraten.