Abgesang auf die DDR: Was war das für ein Staat?

Die ersten Demonstranten wurden mit Panzern niedergeschossen – am 17. Juni 1953, da war die DDR knapp fünf Jahre alt. Die Bürger forderten freie Wahlen und deutsche Einheit. Aus den gleichen Gründen sollten die Menschen 36 Jahre später im Herbst 1989 erneut protestieren.

Es war der Anfang vom Ende der DDR. Ein Staat, der ein doppeltes Gesicht hatte. Wer hier lebte, ohne auffällig zu sein, fand sein Auskommen. Auf der anderen Seite hatten es jene schwer, die ihren Besitz verloren hatten, sich beruflich nicht verwirklichen konnten oder Kritik äußerten. Sie wurden drangsaliert, verfolgt oder verhaftet.

So wie Bürgerrechtler Alexander Bauersfeld, der an kirchlichen Aktionen beteiligt war, und den Reservistenwehrdienst bei der Volksarmee verweigerte. Er wurde einer von 200.000 politischen Gefangenen und 1984 freigekauft. 95.000 D-Mark hat er gekostet. Geld, das der marode Staat so sehr brauchte, dass daraus ein Geschäft wurde. Nicht nur wirtschaftlich wurde es in den 1980ern zunehmend brisant: Die sozialistischen Nachbarländer öffneten sich; ließen DDR-Bürger auf Reformen hoffen. Vergeblich. Menschenrechtsgruppen und Umweltbewegungen gründeten sich. Von einer Wende will Bauersfeld nicht sprechen, lieber von der „friedlichen Revolution“. Es waren mutige Menschen, die auf den Straßen Veränderung einforderten.

Damals meldete sich auch bei Parteioberen die Erinnerung zurück: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“, soll Stasi-Chef Erich Mielke seine Leute gefragt haben. Diesmal kamen aber keine Panzer. Die Führung der Sozialistischen Demokratischen Einheitspartei ( SED) musste im November 1989 kapitulieren. Am 9. November öffnet die DDR die Grenzen. Was war das eigentlich für ein Staat?

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland auf Beschluss der Jalta-Konferenz in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Berlin hatt einen Sonderstatus, lag in der sowjetischen Besatzungszone und wurde ebenso in vier Sektoren geteilt. 1949 wurden die zwei deutsche Staaten gegründet: Die Deutsche Demokratische Republik ( DDR) und die Bundesrepublik Deutschland. Seit 1952 wurde die innerdeutsche Grenze durch die DDR mittels Zäunen, Bewachung und Alarmvorrichtungen gesichert. Nur noch die Grenze zwischen West- und Ostberlin war offen.