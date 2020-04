Britischer Corona-Regierungsberater fordert Ende der Ausgangssperre

Und den stellt nun einer der wichtigsten Berater der Regierung in Sachen Corona offen in Frage. In einem Interview mit dem renommierten Traditionsblatt The Times warnt der Pandemie-Experte Graham Medley, Mitglied von Johnsons Corona-Beraterstab, vor einer Verlängerung der Ausgangssperren über Ostern hinaus. Mit einer solchen Verlängerung riskiere man, mehr Leid anzurichten als der Virus selbst.