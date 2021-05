Auch Prinz William greift BBC wegen Skandal -Interview mit Diana an

Nach seinem Bruder Harry hat nun auch Prinz William mit ungewöhnlich harten und offenen Worten die britische Rundfunkanstalt BBC attackiert.

"Betrügerische Weise"

Dianas Entfremdung von der Königsfamilie wurde nach Ansicht Williams durch die Lügen und falschen Behauptungen der BBC-Mitarbeiter verstärkt. Das Interview habe einen „wesentlichen Beitrag“ geleistet, dass sich die Beziehung seiner Eltern verschlechtert habe, sagte William. „Es ist meine Ansicht, dass die betrügerische Weise, in der das Interview zustande kam, substanziell beeinflusst hat, was meine Mutter sagte“, so der 38-Jährige weiter.