Arktiswetter zu viel fürs veraltete Stromnetz: Licht aus in Texas

Die Kältewelle sorgte nicht nur dafür, dass Houston tiefere Temperaturen als Anchorage in Alaska hatte, es versenkte den ganzen Südwesten der USA unter mindestens 30 Zentimetern Schnee. Das sorgte neben all dem Chaos auch für unerwartete Unterhaltung. So nützte man in einigen Orten in Tennessee die zentimeterdick vereisten Straßen zum Eislaufen, während die Polizei über Twitter alle Einwohner des Bundesstaates flehentlich bat, bitte zu Hause zu bleiben. Winterausrüstung für Autos ist ein Fremdwort im Süden der USA.