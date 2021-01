Alfred Riedl: „Diese Diskussion ist beschämend“

Man hätte sich das ersparen können, indem man die Bürgermeister in den Impfplan explizit hineinschreibt.

Diese Debatte wurde ja im Dezember geführt. Ich war da in ein paar Runden, wo man darüber nachgedacht hat. Soll man etwa ab dem Bundespräsidenten zu impfen beginnen oder nicht? In den sozialen Medien wurde ja im Dezember diskutiert, wann lassen sich die Großkopferten endlich impfen, und dann schauen wir einmal, was passiert. Das hat sich dann Anfang Jänner innerhalb von vierzehn Tagen gedreht. Jetzt ist es genau umgekehrt. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Impfplan so, wie er präzisiert worden ist, auch umgesetzt und gemäß der Alterspyramide abgearbeitet wird.

Die Bürgermeister sind – speziell im Westen – auch in die Kritik geraten, weil es möglich war, über Zweitwohnsitze den Urlaubs-Lockdown zu umgehen.

Die Bürgermeister müssen grundsätzlich in der Öffentlichkeit für alles herhalten. Aber sie sind in diesem Fall nicht die Verantwortlichen. Ich verstehe diese Diskussion über den Bürgermeister überhaupt nicht, weil Melderecht und Meldegesetz eine Bundespflicht sind. Jeder, der sich da länger aufhält, hat sich entsprechend zu melden. Und wenn er sich als Zweitwohnsitzer meldet, kann der Bürgermeister nicht entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Das wäre dann Amtsmissbrauch.