7-Tages-Inzidenz: Wirtschaft kritisiert Lockdown-Kennzahl

"Geduld ist erschöpft"

Einen Grund zum Umdenken bei der Messlatte für eine Verlängerung des Lockdowns sieht Servus auch in dem Umstand, dass eine Überlastung der Intensivstationen mittlerweile wesentlich unwahrscheinlicher sei als noch im November. Servus: „Die Zahl der Menschen in den Intensivstationen hat sich im Vergleich zu Ende November halbiert, obwohl wir noch immer bei einer Inzidenz über 100 liegen.“ Mit den Impfungen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen müsste sich die Situation weiter verbessern.

In Richtung Bundeskanzler geht seine Forderung, dass „die schrittweise Öffnung der Wirtschaft ab 8. Februar halten muss“. FFP2-Maskenpflicht, verstärkte Testungen, auch die Möglichkeit des Reintestens, das alles werde man umsetzen, um aufsperren zu können. „Die Geduld und das Verständnis in den Unternehmen für den Lockdown ist mittlerweile sehr erschöpft.

Die Unternehmer wollen wieder arbeiten, genauso wie ihre Mitarbeiter“, sagt Servus, der von einer „angespannten Stimmungslage“ in der Wirtschaft spricht.