20 Jahre Haft für Ghislaine Maxwell

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Schuldspruch vom vergangenen Dezember wegen Menschenhandels von Minderjährigen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 30 bis 55 Jahren gefordert; vor allem, weil die Epstein-Komplizin keinerlei Reue zeigte und jede Schuld von sich wies. Maxwells Anwälte-Armada wollte es bei knapp unter fünf Jahren belassen.

Obwohl Maxwell sich weiter für unschuldig erklärt und in Berufung gehen will, kam von der Ex-Millionärin eine Art Entschuldigung für ihre Opfer. „Es tut mir leid, für den Schmerz, den ihr erfahren habt. Ich hoffe, meine Verurteilung und strenge Inhaftierung bringt euch Freude.“

Zuvor stellte sie sich einmal mehr als Opfer dar. „Ich glaube, Jeffrey Epstein war ein manipulativer, hinterlistiger und kontrollsüchtiger Mann, der alle in seinem Orbit getäuscht hat.“

Sarah Ransome sagte, sie sei sieben Monate lang das „Sexspielzeug“ von Epstein und Maxwell gewesen. Nach einer Begegnung auf der karibischen Privatinsel des 2019 in einem New Yorker Gefängnis durch Selbsttötung gestorbenen Investmentbanker habe sie sich durch Flucht ins Hai-verseuchte Wasser retten wollen. Bis heute wache sie nachts schweißgebadet auf, nachdem sie in Albträumen die „furchtbare Erfahrung“ wieder und wieder neu durchlebt.

Virginia Giuffre, die von Epstein/Maxwell an den englischen Prinz Andrew „ausgeliehen“ worden war, ließ über ihre Anwältin ausrichten: „Ghislaine, du verdienst es, in einem Käfig gehalten zu werden, so wie du deine Opfer gefangen gehalten hast.“