1-2-3-Ticket: Startprobleme für Super-Netzkarte

Um einen Euro pro Tag sollen alle öffentlichen Verkehrsmittel in einem Bundesland benutzbar sein. Um zwei Euro in zwei Bundesländern und um drei Euro in ganz Österreich. Gewessler will zuerst die Jahreskarte um 1095 Euro für Stufe 3 auf Schiene bringen. Die Länder und die sieben heimischen Verkehrsverbünde dagegen fordern zuerst den Ausbau der ersten beiden Stufen.

Sie haben das Problem, dass ihre Jahreskarten nach den neuen Tarifen oft zu teuer wären. Und müssten daher die Stufen 1 und 2 verbilligen, also die Öffis noch stärker subventionieren. Wien, Tirol und Salzburg haben Bundesländer-Netzkarten, die übrigen Länder nur streckenbezogene Jahreskarten. Je mehr Passagiere umsteigen, desto höher wird der Einnahmen-Entfall.

Davon würden die ÖBB profitieren. Die Bahn bekommt derzeit nach einem komfortablen Bestellsystem ohne Ausschreibung vom Bund und von den Ländern beinahe alle Regionalstrecken subventioniert. Sie kalkuliert dabei eine Gewinnspanne ein. Die EU hat dieses wettbewerbsfeindliche System abgedreht und verordnet bis spätestens 2029 Ausschreibungen. In Deutschland liegen die Kosteneinsparungen für die öffentliche Hand durch Ausschreibungen laut Experten bei rund 40 Prozent.

Die Organisation des Vertriebs wird noch eine heftige Streitfrage. Das Ministerium will in einer ersten Stufe laut einem internen Arbeitspapier zur „gesamthaften Organisation des Vertriebs“ mit dem ÖBB Personenverkehr die „One mobility“ gründen. 2021/22 sollen die Verkehrsverbünde von OÖ, Tirol und Vorarlberg dazukommen, später alle Verkehrsverbünde und Städte. Die Verbünde aber wollen sofort dabei sein und bezweifeln die Effizienz der ÖBB und des Ministeriums. Der Rechnungshof zerpflückte den ÖBB-Ticketshop als „Mammutprojekt“, dessen Gesamtkosten von 131 Millionen Euro ausgeufert seien. Auch der Routenplaner des Ministeriums wurde kürzlich in einem Rechnungshof-Bericht heftig kritisiert. Allein die Projektphase kostete 16,5 Millionen, Aussichten auf Kostendeckung schlecht.