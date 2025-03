Piaggio modernisiert Rollerflotte: Was da aus Italien auf uns zurollt

Pünktlich zum Start in die neue Zweiradsaison bringt Piaggio, die italienische Rollerschmiede aus Pontedera, ein Upgrade für zwei der beliebtesten Produkte in der Modellpalette: die Beverly und Liberty. Ein eleganter typisch italiensicher Stil kombiniert mit Robustheit und Zuverlässigkeit – die Liberty war schon immer leicht, wendig und einfach zu fahren und stellt sich so den Herausforderungen des städtischen und großstädtischen Lebens.

Exakt 27 Jahre nach der Markteinführung und weltweit über einer Million verkauften Einheiten verpasst Piaggio dem kleinsten Familienmitglied, der Liberty, eine Rundum-Modernisierung. Auch die Piaggio Beverly erhält ein Upgrade und ist aufgrund grundlegender Veränderungen der Motorenkomponenten so leistungsstark wie noch nie.

Die kleinste Vertreterin der Piaggio Großradroller-Familie

Die kleinste Vertreterin der Piaggio Großradroller-Familie gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Motorrollern der Welt, insbesondere dank der 50-ccm-Version. Die Neuauflage der Liberty präsentiert Piaggio nun in modernisiertem Design und mit technologischen Verbesserungen. So können sich Fahrerinnen über einen großen digitalen 5-Zoll-Farbdisplay, mit Tag- und Nachtmodus sowie einen neuen horizontalen LED-Scheinwerfer und eine optimierte Lenkerform, die den Fahrkomfort weiter erhöht, freuen.

Wie auch die Vorgängermodelle ist die Neuauflage der Liberty als 50 und 125 ccm Modell erhältlich. Neben dem Standardmodell bietet Piaggio zudem mit der Liberty S eine sportlichere Variante des Rollers an, der durch eine sportlichere Farbgebung auffällt.