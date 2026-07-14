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Fotoshow

Goodwood Festival of Speed 2026: Die besten Bilder von der PS-Party

Welche Autos heuer die Fans beim Festival of Speed in Goodwood begeistert haben. Und warum der Ferrari Luce da war und doch wieder nicht.
Michael Andrusio
14.07.2026, 11:00

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Goodwood FOS

Das legendäre Festival of Speed in Goodwood findet seit 1993 statt und lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher nach Südengland. Und schon im Vorfeld sind alle vier Tage des Festivals ausverkauft.

Die Rennwagen

Goodwood FOS

Frederik Vesti steigt beim F1-Mercedes in die Eisen

Goodwood FOS

Liam Lawson fährt einen F1 der Racing Bulls

Goodwood FOS

Weltmeister Lando Norris wirbelt in seinem McLaren reichlich Staub auf

Goodwood FOS

Diesen Williams fuhr einst Keke Rosberg

Goodwood FOS

Der BMW-Sauber von 2007 klingt sehr spektakulär

Goodwood FOS

Dieser McLaren mit Lamborghini-Motor fuhr nie Rennen

Goodwood FOS

Damon Hill in seinem Weltmeister-Williams von 1996

Goodwood FOS

Der Auto Union Typ D von 1938 wird fit gemacht

Goodwood FOS

Siegerauto der 24 Stunden von Le Mans 2026 von Toyota

Goodwood FOS

Dieser McLaren soll 2027 in Le Mans um den Sieg fahren

Goodwood FOS

Tourenwagen von Audi....

Goodwood FOS

..und Mercedes

Goodwood FOS

Legendärer Mercedes-Silberpfeil aus den 1950er-Jahren

Goodwood FOS

Ferrari aus allen Epochen: Hier der Rennwagen von Niki Lauda von 1975..

Goodwood FOS

...und der F300 von Michael Schumacher

Goodwood FOS

Ferrari-F1-Rennwagen von 1967

Goodwood FOS

F1-Renner bei McLaren: Im Vordergrund jener von James Hunt, dahinter der von Ayrton Senna

Goodwood FOS

Die F1-Renner bei Red Bull

Goodwood FOS

Le Mans- und Formel-1-Autos bei Renault

Goodwood FOS

Mit dem Benetton-BMW gewann Gerhard Berger 1986 sein erstes Formel-1-Rennen..

Gerhard Berger

..und wurde dafür in Goodwood gefeiert

Oldtimer, Rennautos, Supersportwagen und Autos, die gerade frisch auf den Markt gekommen sind, können bestaunt und Aktion bewundert werden. Dass man vor allem die Rennautos von einst nicht nur sieht, sondern auch hört, begeistert die Fans. Und die Autos werden mitunter von den Fahrern von früher gefahren.

Stig Blomqvist, Tom Kristensen

Champions im Talk: Stig Blomqvist und Tom Kristensen

Motorsportgrößen wie Valentino Rossi, Lando Norris, Damon Hill, Emerson Fittipaldi, Kimi Antonelli, Stig Blomqvist, Tom Kristensen oder Gerhard Berger (um nur einige zu nennen) sind dabei. 

Gerhard Berger wurde dabei für seinen ersten GP-Sieg 1986 in Mexiko gefeiert und fuhr dafür mit seinem Benetton beim Duke of Richmond, dem Veranstalter der PS-Party, vor.

Supersportwagen einst und jetzt

Red Bull

Hypercar Red Bull RB17

Ferrari

Die Supercars in ihrem Paddock in Goodwood

Alpine A110

Vorbote der elektrischen A110 von Alpine

Lancia 037

Straßenversion des legendären Lancia 037 Rallye

Koenigsegg

Supersportwagen von Koenigsegg

Murray Niki Lauda

Der Niki Lauda von Gordan Murray mit Staubsauger-Technik des Brabham-Rennwagens

Denza Z

Denza Z: Elektro-Sportwagen aus China

BMW M1

Sportwagen von einst aus München: BMW M1

Pagani

Pagani Huayra Codalunga Speedster

Ferrari 288 GTO

Supersportwagen der 1980er: Ferrari 288 GTO

Mercedes Fullspeed

Kompromissloser Sportwagen von Mercedes: Der PureSpeed

Porsche 911 GT3 S/C

Porsche macht den 911 GT3 mit dem S/C erstmals zum Cabrio

Ferrari

Parade der Sportwagen am Ferrari-Stand

McLaren

Historische Sportwagen bei McLaren

Pagani

Der Stand von Pagani

Singer Porsche

Goodwood feiert 2026 die Autos von Singer

Audi Nuvolari

Kommender (und limitierter) Sportwagen von Audi: Der Nuvolari

Goodwood FOS

Lamborghini Miura und Ferrari 288 GTO

Stichwort Jubiläen. Porsche feiert 75 Jahre Porsche in Großbritannien. 1951 wurden drei Porsche 356 anlässlich der Autoshow in London ausgestellt und der Sportwagen aus Deutschland wurde bald zum Hit (nicht selbstverständlich nur sechs Jahre nach Kriegsende). Autos wie der Boxster oder der elektrische Taycan waren ebenso große Erfolge auf der Insel. Heute ist Großbritannien der viertgrößte Markt für Porsche.

Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit: Die Prototypen einer elektrischen Alpine A110 und des kommenden Jaguar geben einen ersten Eindruck, was in Zukunft zu erwarten ist. Das Thema Elektro nimmt zunehmend mehr Platz ein und Autos wie der neue Porsche Cayenne Turbo rasen leise den Hillclimb hinauf. Auch funkelnagelneue Modelle wie der i3 und der iX5 von BMW sind zu sehen. Ferrari hat den kontroversiell diskutierten Elektro-Sportwagen Luce nach Goodwood mitgenommen - zeigte ihn aber nur ausgewählten Personen.

Porsche
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