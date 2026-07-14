Goodwood Festival of Speed 2026: Die besten Bilder von der PS-Party
Das legendäre Festival of Speed in Goodwood findet seit 1993 statt und lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher nach Südengland. Und schon im Vorfeld sind alle vier Tage des Festivals ausverkauft.
Die Rennwagen
Frederik Vesti steigt beim F1-Mercedes in die Eisen
Liam Lawson fährt einen F1 der Racing Bulls
Weltmeister Lando Norris wirbelt in seinem McLaren reichlich Staub auf
Diesen Williams fuhr einst Keke Rosberg
Der BMW-Sauber von 2007 klingt sehr spektakulär
Dieser McLaren mit Lamborghini-Motor fuhr nie Rennen
Damon Hill in seinem Weltmeister-Williams von 1996
Der Auto Union Typ D von 1938 wird fit gemacht
Siegerauto der 24 Stunden von Le Mans 2026 von Toyota
Dieser McLaren soll 2027 in Le Mans um den Sieg fahren
Tourenwagen von Audi....
..und Mercedes
Legendärer Mercedes-Silberpfeil aus den 1950er-Jahren
Ferrari aus allen Epochen: Hier der Rennwagen von Niki Lauda von 1975..
...und der F300 von Michael Schumacher
Ferrari-F1-Rennwagen von 1967
F1-Renner bei McLaren: Im Vordergrund jener von James Hunt, dahinter der von Ayrton Senna
Die F1-Renner bei Red Bull
Le Mans- und Formel-1-Autos bei Renault
Mit dem Benetton-BMW gewann Gerhard Berger 1986 sein erstes Formel-1-Rennen..
..und wurde dafür in Goodwood gefeiert
Oldtimer, Rennautos, Supersportwagen und Autos, die gerade frisch auf den Markt gekommen sind, können bestaunt und Aktion bewundert werden. Dass man vor allem die Rennautos von einst nicht nur sieht, sondern auch hört, begeistert die Fans. Und die Autos werden mitunter von den Fahrern von früher gefahren.
Motorsportgrößen wie Valentino Rossi, Lando Norris, Damon Hill, Emerson Fittipaldi, Kimi Antonelli, Stig Blomqvist, Tom Kristensen oder Gerhard Berger (um nur einige zu nennen) sind dabei.
Gerhard Berger wurde dabei für seinen ersten GP-Sieg 1986 in Mexiko gefeiert und fuhr dafür mit seinem Benetton beim Duke of Richmond, dem Veranstalter der PS-Party, vor.
Supersportwagen einst und jetzt
Hypercar Red Bull RB17
Die Supercars in ihrem Paddock in Goodwood
Vorbote der elektrischen A110 von Alpine
Straßenversion des legendären Lancia 037 Rallye
Supersportwagen von Koenigsegg
Der Niki Lauda von Gordan Murray mit Staubsauger-Technik des Brabham-Rennwagens
Denza Z: Elektro-Sportwagen aus China
Sportwagen von einst aus München: BMW M1
Pagani Huayra Codalunga Speedster
Supersportwagen der 1980er: Ferrari 288 GTO
Kompromissloser Sportwagen von Mercedes: Der PureSpeed
Porsche macht den 911 GT3 mit dem S/C erstmals zum Cabrio
Parade der Sportwagen am Ferrari-Stand
Historische Sportwagen bei McLaren
Der Stand von Pagani
Goodwood feiert 2026 die Autos von Singer
Kommender (und limitierter) Sportwagen von Audi: Der Nuvolari
Lamborghini Miura und Ferrari 288 GTO
Stichwort Jubiläen. Porsche feiert 75 Jahre Porsche in Großbritannien. 1951 wurden drei Porsche 356 anlässlich der Autoshow in London ausgestellt und der Sportwagen aus Deutschland wurde bald zum Hit (nicht selbstverständlich nur sechs Jahre nach Kriegsende). Autos wie der Boxster oder der elektrische Taycan waren ebenso große Erfolge auf der Insel. Heute ist Großbritannien der viertgrößte Markt für Porsche.
Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit: Die Prototypen einer elektrischen Alpine A110 und des kommenden Jaguar geben einen ersten Eindruck, was in Zukunft zu erwarten ist. Das Thema Elektro nimmt zunehmend mehr Platz ein und Autos wie der neue Porsche Cayenne Turbo rasen leise den Hillclimb hinauf. Auch funkelnagelneue Modelle wie der i3 und der iX5 von BMW sind zu sehen. Ferrari hat den kontroversiell diskutierten Elektro-Sportwagen Luce nach Goodwood mitgenommen - zeigte ihn aber nur ausgewählten Personen.
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