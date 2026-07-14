Das legendäre Festival of Speed in Goodwood findet seit 1993 statt und lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher nach Südengland. Und schon im Vorfeld sind alle vier Tage des Festivals ausverkauft.

..und wurde dafür in Goodwood gefeiert

Mit dem Benetton-BMW gewann Gerhard Berger 1986 sein erstes Formel-1-Rennen..

F1-Renner bei McLaren: Im Vordergrund jener von James Hunt, dahinter der von Ayrton Senna

Ferrari aus allen Epochen: Hier der Rennwagen von Niki Lauda von 1975..

Dieser McLaren soll 2027 in Le Mans um den Sieg fahren

Der Auto Union Typ D von 1938 wird fit gemacht

Oldtimer, Rennautos, Supersportwagen und Autos, die gerade frisch auf den Markt gekommen sind, können bestaunt und Aktion bewundert werden. Dass man vor allem die Rennautos von einst nicht nur sieht, sondern auch hört, begeistert die Fans. Und die Autos werden mitunter von den Fahrern von früher gefahren.

Motorsportgrößen wie Valentino Rossi, Lando Norris, Damon Hill, Emerson Fittipaldi, Kimi Antonelli, Stig Blomqvist, Tom Kristensen oder Gerhard Berger (um nur einige zu nennen) sind dabei.

Gerhard Berger wurde dabei für seinen ersten GP-Sieg 1986 in Mexiko gefeiert und fuhr dafür mit seinem Benetton beim Duke of Richmond, dem Veranstalter der PS-Party, vor.

Supersportwagen einst und jetzt