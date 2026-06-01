Aufregung um Elektromodell: Zukunft oder Ende für Ferrari?

Zur Präsentation des ersten rein elektrischen Sportwagens mobilisierte Ferrari Hilfe von (fast) ganz oben: in seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo zeigte Ferrari-Präsident John Elkann Papst Leo XIV das neue Modell Luce. Der Pontifex durfte auf dem Fahrersitz Platz nehmen und ließ sich das Auto erklären.

Die PR-Abteilung aus Maranello setzt wohl auch auf die himmlische Hilfe, da sie ahnte, was kommt: Denn selten gab es mehr Häme, Spott und Kritik bei der Präsentation eines neuen Fahrzeugs.

An den reinen Leistungsdaten des Luce, der noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll, liegt das eher nicht: Vier unabhängige Elektromotoren an den Rädern summieren die Leistung auf 1.050 PS (772 kW) bei einem Drehmoment von 990 Nm, die den 2,3 Tonnen Fünfsitzer in 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h und in 6,8 Sekunden von null auf 200 km/h katapultieren sollen. Bei 310 km/h ist Schluss.

Im Fokus der Kritik – noch bevor auch nur ein Bericht einer Testfahrt publik wurde – stand das Design des 550.000 Euro-Sportwagens. Das kommt vom britischen Designer Jony Ive, der zuvor jahrelang die Formsprache von Apple-Produkten wie den iMacs, iPhones und iPads definierte. Ive gilt als einer der einflussreichsten Industriedesigner der Welt.

Der Spott in den Sozialen Medien über den Luce drehte sich vor allem um eine gewisse Ähnlichkeit mit Apple-Produkten wie der „Magic Mouse“, herb auch Vergleiche mit dem biederen Elektro-Pkw Nissan Leaf oder dem vielleicht hässlichsten Auto aller Zeiten, dem Fiat Multipla.

Heftig auch die Kritik aus der Autobranche: Der langjährige Ferrari-CEO Luca di Montezemolo warnte vor der Gefahr der „Zerstörung eines Mythos“. Vize-Regierungschef Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega sagte – wohl in Anspielung auf den Gründer Enzo Ferrari (1898–1988): „Da wird sich jemand im Grab umdrehen.“