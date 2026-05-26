Fiasko statt Forza: Elektro-Ferrari lässt Aktie abstürzen

Voller Hoffnung hat Ferrari am Montag sein erstes vollelektrisches Auto, den Luce, vorgestellt. Bei Fans scheint der mehr als 1000 PS starke Fünfsitzer aber nicht gut anzukommen. Viele halten den vom ehemaligen Apple-Designer Jony Ive mitgestalteten Sportwagen für das hässlichste Auto aller Zeiten. Die Ferrari-Aktie verlor 7,2 Prozent und fiel auf 287,7 Euro.

„Zerstörung eines Mythos“

Der frühere Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo warnte vor möglichen Imageschäden durch ein elektrisches Modell. Ferrari riskiere damit die „Zerstörung eines Mythos“. Der ehemalige italienische Industrieminister Carlo Calenda bezeichnete „Luce“ als „ästhetische und technologische Beleidigung“ für alle Fans der Marke Ferrari.

Mit dem Modell „Luce“ wagt Ferrari einen strategischen Kurswechsel. Während Wettbewerber wie Porsche und Lamborghini ihre Elektropläne angesichts schwächerer Nachfrage teilweise zurückgefahren haben, setzt Ferrari dennoch auf den Einstieg in die Elektromobilität. Der Luce soll 550.000 Euro kosten, die Auslieferung im vierten Quartal beginnen.