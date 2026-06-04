Der Name ist wohlgewählt für das Auto, das Audi als das schnellste und stärkste Serienauto in der Geschichte der Marke bezeichnet. "Nuvolari" heißt der neue Audi, benannt nach Tazio Nuvolari, den viele als einen der besten Autorennfahrer der Motorsportgeschichte sehen. Ferdinand Porsche nannte ihn "den größten Fahrer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."

Nuvolari fuhr seine Rennen ab Mitte der 1920er-Jahre bis 1950. Unter anderem fuhr Nuvolari für die deutsche Auto Union und damit ergibt sich der Konnex zu Audi.

Das Auto, das Audi nun vorgestellt hat und den Namen Nuvolaris trägt, ist der erste Supersportwagen mit High-Performance-Hybridantrieb der Marke. Für den Antrieb sorgt so ein hybridisierter Hochleistungsantrieb. Audi setzt hier auf einen 4,0-l-V8-Biturbo-Motor, der mit drei Elektromotoren kombiniert wird. Der Antrieb entspricht damit jenem von Audi-Tochter Lamborghini, wo dieser Motor im Temerario eingesetzt wird.

Im Nuvolari gibt es durch die E-Motoren aber noch mehr Leistung als im Lamborghini. 736 kW/1.001 PS leistet der Nuvolari. Zwei der drei E-Motoren sitzen an der Vorderachse, der dritte sitzt zwischen V8 und Getriebe. Vor allem die beiden Motoren vorne sind integraler Bestandteil der prädiktiven Fahrdynamik und ermöglichen variables elektrisches Torque Vectoring für agiles Kurvenverhalten und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, erklären die Entwickler.