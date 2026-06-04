Mit Formel-1-Technik: Audi zeigt sein schnellstes Auto aller Zeiten
Zusammenfassung
- Audi präsentiert mit dem Nuvolari den schnellsten und stärksten Supersportwagen der Marke mit 1001 PS und Hybridantrieb.
- Innovative Technik wie predictive quattro-Allrad, Carbon-Exterieur und Formel-1-inspirierte Aerodynamik zeichnen das Modell aus.
- Der Nuvolari erscheint 2027 in limitierter Auflage von 499 Stück und übernimmt das neue Audi-Design.
Der Name ist wohlgewählt für das Auto, das Audi als das schnellste und stärkste Serienauto in der Geschichte der Marke bezeichnet. "Nuvolari" heißt der neue Audi, benannt nach Tazio Nuvolari, den viele als einen der besten Autorennfahrer der Motorsportgeschichte sehen. Ferdinand Porsche nannte ihn "den größten Fahrer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."
Nuvolari fuhr seine Rennen ab Mitte der 1920er-Jahre bis 1950. Unter anderem fuhr Nuvolari für die deutsche Auto Union und damit ergibt sich der Konnex zu Audi.
Das Auto, das Audi nun vorgestellt hat und den Namen Nuvolaris trägt, ist der erste Supersportwagen mit High-Performance-Hybridantrieb der Marke. Für den Antrieb sorgt so ein hybridisierter Hochleistungsantrieb. Audi setzt hier auf einen 4,0-l-V8-Biturbo-Motor, der mit drei Elektromotoren kombiniert wird. Der Antrieb entspricht damit jenem von Audi-Tochter Lamborghini, wo dieser Motor im Temerario eingesetzt wird.
Im Nuvolari gibt es durch die E-Motoren aber noch mehr Leistung als im Lamborghini. 736 kW/1.001 PS leistet der Nuvolari. Zwei der drei E-Motoren sitzen an der Vorderachse, der dritte sitzt zwischen V8 und Getriebe. Vor allem die beiden Motoren vorne sind integraler Bestandteil der prädiktiven Fahrdynamik und ermöglichen variables elektrisches Torque Vectoring für agiles Kurvenverhalten und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, erklären die Entwickler.
Auf 100 km/h beschleunigt der Audi in 2,6 Sekunden, die Spitze gibt Audi mit über 350 km/h an. Der Fahrer kann aus verschiedenen Modi wählen - von E-Hybrid für elektrisches Fahren auf kurzen Strecken bis hin zu Dynamik+ und Track Mode auf der Rennstrecke.
Die Kraft wird natürlich mittels Allradantrieb auf die Straße gebracht. Audi hat die Technologie aber weiterentwickelt und bringt im Nuvolari den quattro predictive ride als nächste Generation des Allradantriebs. Parameter wie Beschleunigung, Lenkwinkel, Gierrate und das aktuelle Grip-Niveau kontinuierlich in die Systemregelung ein. Antizipiert das System beispielsweise in einer Kurve einen drohenden Grip‑Verlust, greift es vorausschauend ein.
Um das Gewicht niedrig zu halten, kombiniert Audi den bekannten Space Frame mit einem Exterieur aus Carbon (ein Novum für Audi). Übrigens wurden alle Carbonfaser-Bauteile des Audi Nuvolari mit Formel-1-Know-how konzipiert und entwickelt. Stichwort Formel-1. Auch im Bereich Aerodynamik flossen Erkenntnisse aus der Formel-1 ein. Ein durchströmter Vorderwagen, der sogenannte S‑Duct, verbessert die aerodynamische Effizienz an der Vorderachse – für zusätzlichen Abtrieb, reduzierten Auftrieb bei hohen Geschwindigkeiten und optimale Kühlung des Antriebs. Zentraler Bestandteil des aktiven Aerodynamiksystems ist der ausfahrbare, adaptive Heckflügel. Er steuert Abtrieb und Luftwiderstand über drei Konfigurationen: Closed, Low Downforce (LD) und High Downforce (HD).
Formel-1-Input
Für die aerodynamische Feinabstimmung nutzte man auch das Feedback der Formel-1-Fahrer (Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto). Nico Hülkenberg über den Nuvolari: "Der Audi Nuvolari sieht sehr cool und einzigartig aus. Entscheidend ist für mich aber das Gesamtpaket – wie sich das Auto anfühlt, wie präzise es reagiert und wie gut Performance sowie Fahrbarkeit zusammenpassen. Der Nuvolari hat wirklich Einiges zu bieten."
Der Nuvolari wird auch das erste Serienfahrzeug im neuen Audi-Design und nimmt die Designlinie der Studie Concept C, die Audi 2025 auf der IAA gezeigt hat, auf.
Einen Preis hat Audi noch nicht genannt. Es wird auch nur eine limitierte Stückzahl auf den Markt gebracht. 499 Exemplare will Audi bauen. Die ersten Autos sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden.
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