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Mit Denza steht der nächste chinesische Hersteller vor einem Marktstart in Österreich. Denza gehört, so wie beispielsweise auch Yangwang oder Fangchengbao, zum großen BYD-Konzern (wird aber dennoch als eigener Importeur auftreten). Der Markstart erfolgt bei uns im ersten Quartal 2027 und anfangs wird man zwei Händler in Wien haben, weitere sollen natürlich folgen. Man startet gleich mit vier Autos: dem Z, dem Bao 5, dem Z9GT und dem D9. Was sind das für Autos?

Denza Z Anlässlich des Festival of Speed in Goodwood feierte der Z seine Europa-Premiere und der KURIER hatte auch schon Gelegenheit, das Auto für ein paar schnelle Runden auf die Strecke von Goodwood mitzunehmen. Und der Denza Z ist ein echter Elektro-Supersportwagen mit beeindruckenden Eckdaten. Angetrieben wird der Z von drei E-Motoren (einer vorne, zwei an den Hinterrädern), die gemeinsam 1.604 PS leisten. Dementsprechend fährt sich der Z. Auf 100 km/h beschleunigt der Z, den wir fahren durften, in 1,96 Sekunden. Den Wert erreicht man, indem man auf dem Lenkrad den roten Boost-Knopf drückt und dann beschleunigt der Wagen so, dass sich gefühlt das Sonnengeflecht in Falten legt. Auf der anderen Seite hat Denza dem Z unglaublich heftig zupackende Bremsen mitgegeben – fast zu giftig und anfangs nicht leicht zu dosieren. Die Exaktheit der Lenkung wirkte, so der erste Eindruck, okay und das Fahrwerk ist weniger straff als vermutet. Hilfreich für die Dämpfung ist das System, das mit einer magnetorheologischen Flüssigkeit arbeitet und so blitzschnell die Dämpfung anpassen kann. Der Strom wird dabei in einem 76–kWh-Akku gespeichert und soll für Reichweiten von 380 bis 410 Kilometer gut sein - abhängig von der Version, in der man sitzt. Denza wird den Z in drei Versionen anbieten, wobei der Antrieb bei allen gleich ist. Grundsätzlich gibt es den Z als Coupé.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © privat Der KURIER hatte schon Gelegenheit, den Z (im Bild der Spider) zu fahren.

Das wiederum kann man als Racing-Version mit markantem Heckflügel oder auch als schönen Spider bekommen. Die Preise für Österreich stehen noch nicht fest. In Großbritannien gibt es schon Preise und hier kostet das Coupé 143.000 Pfund (also rund 168.000 Euro), der Spider 160.000 Pfund (188.000 Euro) und der Racing 173.000 Pfund (203.000 Euro). Z9GT

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Neben dem Z wird es auch den Z9 GT geben, das ist ein luxuriöser Elektro-Sportwagen in Shooting-Brake-Design mit jeder Menge technischen Spielereien. Dank der drei Elektromotoren beherrscht der Z9GT den Krebsgang, kann einparken, indem er das Heck in die Parklücke nachzieht, oder einen Compass-Turn für engste Wendemanöver. Die drei E-Motoren haben eine Leistung von 850 kW, die Batterie eine Kapazität von 122 kWh. Bao 05 Mit dem Bao 05 hat Denza ein SUV, das mehr in Richtung Offroader geht, im Programm. Der Bao 05 kommt dabei auf eine Länge von 4,9 Meter bei einer Höhe von 1,92 Meter. Das SUV wird als Plug-in-Hybrid bei uns angeboten, wobei hier ein 1,5-l-Verbrenner und zwei Elektromotoren (einer vorne, einer hinten) kombiniert werden. Das ergibt eine beeindruckende Systemleistung von 544 PS (bei einem maximalen Drehmoment von 760 Nm).

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Der Strom wird in einem 31,8–kWh-Akku gespeichert und das soll für eine elektrische Reichweite von 90 km gut sein. An einem DC-Lader kann der Bao 05 mit 100 kW Strom nachladen. Für europäische Geschmäcker wurden Dämpfung, Steifigkeit oder auch Allradkoordination angepasst, erklärt man bei Denza. Auch hier gibt es noch keinen Österreich-Preis, in Großbritannien bietet Denza das SUV für 70.000 Pfund (82.000 Euro) an. D9

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