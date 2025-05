BYD-Marken: Kennen Sie Yangwang, Denza und Fangchengbao?

Dass BYD mit seinen Produkten derzeit überaus erfolgreich ist, war natürlich Thema rund um das Heimspiel der Chinesen, der Automesse in Schanghai. Im vergangenen Jahr konnte man über 4,27 Millionen sogenannte New Energy Vehicles (NEV) absetzen – wobei in China sowohl rein elektrische als auch Plug-in-Hybride als NEV gelten.

Das Erstaunliche dabei ist, wie rasant man die Zuwächse steigert. Brauchte man für die erste Million noch 13 Jahre, so vergingen von der 9. zur 10. Million, die im vergangenen Herbst erreicht wurde, nur mehr 2 Monate. In der Entwicklungsabteilung allein arbeiten rund 120.000 Leute und die Resultate sind fortschrittliche Technologien wie die Blade-Batterie.