Die Messe in Shanghai wechselt sich mit Peking als großes Heimspiel für de chinesischen Hersteller alle zwei Jahre ab. Heuer ist Shanghai am Zug und 2023 zählte man über 900.000 Besucher. Laut Veranstalter gibt es in diesem Jahr über 100 Premieren.

Die meisten natürlich von chinesischen Herstellern wie BYD, wo man im ersten Quartal 2025 knapp 700.000 Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge in China absetzen konnte. Zu BYD zählt auch Denza, eine Marke, die demnächst auch in Europa Fuß fassen will (ob man in Österreich auch vertreten sein wird, ist noch offen).

Die europäischen Hersteller wie VW oder Audi haben auch Premieren mit nach Shanghai gebracht - sie sind aber für China gedacht. Wie der Audi E5 Sportback von AUDI - das ist quais eine neue Marke für China, die im Logo auf die vier Ringe verzichtet. VW zeigt drei Konzeptautos als Vorboten von für China gedachten Autos. Allein bis Ende 2027 wird Volkswagen in China in den relevanten Segmenten über 30 neue Modelle (davon 20 NEV) auf den Markt bringen.

Natürlich ist autonomes Fahren ein Thema - auch wenn China die Werbung mit Begriffen wie "intelligentes Fahren" kürzlich verboten hat. Eine andere technische Innovation zeigt BYD: Man lädt Elektroautos mit 1000 kW. Elektro ist natürlich die bevorzugte Antriebsform, aber nicht nur. Auch Plug-in-Hybride sind bzw. werden wichtig.