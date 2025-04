China verbietet Autoherstellern die Verwendung der Begriffe „intelligentes Fahren“ und „autonomes Fahren“ in der Werbung für Fahrassistenzfunktionen und wird auch die Kontrolle solcher Technologie-Upgrades verschärfen.

Die Vorschrift zur Fahrzeugwerbung wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie am Mittwoch bei einem Treffen mit fast 60 Vertretern von Autoherstellern erlassen, wie aus einem von Reuters eingesehenen und von einem Teilnehmer bestätigten Protokoll hervorgeht.

Der Schritt folgte auf einen tödlichen Unfall mit Xiaomis Bestseller-Limousine SU7 im März, der weit verbreitete Bedenken hinsichtlich der Fahrzeugsicherheit auslöste. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass das Xiaomi-Auto Feuer fing, nachdem es mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h (60 mph) gegen einen Betonmast am Straßenrand prallte, Sekunden nachdem der Fahrer die Kontrolle vom Fahrassistenzsystem (ADAS) übernommen hatte. Das Ministerium bestätigte das Treffen in einer kurzen Erklärung, in der es hieß, es habe den Automobilherstellern Klarheit über die im Februar veröffentlichten neuen Anforderungen verschafft, die fahrbezogene drahtlose Technologie-Upgrades intelligenter und vernetzter Fahrzeuge betreffen.