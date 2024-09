Der elektrische Mercedes EQS könnte mit seinen 265 kW natürlich deutlich schneller fahren. Dennoch ordnen wir uns auf der rechten Spur bei den Lkw ein. Warum? Weil wir dann dem Auto das vollständig das Fahren überlassen können und autonom unterwegs sind.

Bis maximal 95 km/h kann der sogenannte Drive Pilot bei Mercedes jetzt schon autonom fahren und das System braucht ein Fahrzeug vor sich, um zu arbeiten. Und man muss dabei auf der rechten Spur unterwegs sein. Die Lkw auf der Autobahn südlich von Berlin kommen uns also gerade recht.

Eine Taste im Lenkrad aktiviert den Drive Pilot, wenn ein Licht weiß leuchtet, heißt das, dass das System einsatzbereit ist. Ist es aktiv, leuchtet die entsprechende Anzeige türkis. Und dann kann man den Fuß vom Gas- bzw. Fahrpedal nehmen, das Lenkrad loslassen und sich anderen Tätigkeiten widmen. Der Drive Pilot bietet autonomes Fahren nach Level 3 – das heißt, der Fahrer kann die Augen auch vom Verkehrsgeschehen abwenden. So überlässt man dem Auto das Fahren, kann am Smartphone surfen, den Laptop auspacken, Zeitung lesen oder am großen Display des EQS einen Film anschauen. All das wird von der Überwachungssenorik toleriert. Was nicht durchgeht, ist, wenn man die Augen zumacht und ein Nickerchen macht. Dann würde sich das System deaktivieren.