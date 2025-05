Denza steht vor dem Marktstart in Europa. Die zum großen BYD-Konzern gehörende Marke bringt zunächst den Z9GT, einen Sportwagen im Stil eines Shooting Brake.

Der KURIER hatte Gelegenheit, mit dem Z9GT Plug-in-Hybrid eine Probefahrt zu unternehmen. Zusätzlich zum Verbrenner hat man vorne einen E-Motor mit 200 kW und hinten zwei mit je 220 kW. Das bringt mehr Leistung als in einem 12-Zylinder, erklären die Chinesen. So beschleunigt der Denza entsprechend flott (0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden).

Und mit den E-Motoren hinten kann der Z9GT noch einige Kunststücke: Beispielsweise einen Krebsgang, einen U-Turn im Stand oder mit der Front in eine Parklücke stechen und dann den Hintern nachziehen (alles natürlich mit entsprechendem Reifenverschleiß verbunden).