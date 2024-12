Dass man bei BYD in Sachen Namensfindung gern im maritimen Bereich ist, kennt man soweit. Ocean Series heißen die Fahrzeuge, die auf Seal oder Dolphin hören. Hier gibt es nun einen Neuzugang, den Sealion (also Seelöwen) 7 .

Von der Größe profitieren die Passagiere. Hinten sitzt man fürstlich und dazu kommt ein Kofferraumvolumen von 520 bis 1789 Liter. Wenn das nicht reicht, hat man vorne noch einen Frunk für weitere 58 Liter.

BYD bietet den Sealion 7 in zwei Versionen an: Als Comfort fährt der Seelöwe mit Heckantrieb und speichert den Strom in einem 82,5-kWh-Akku (diesbezüglich nutzt man den LFP-Blade-Akku). Der Elektromotor leistet hier 230 kW. Dazu kommt der Excellence mit Allradantrieb. Hier kommt zusätzlich zum 230-kW-Motor noch ein E-Motor an der Vorderachse dazu und die Systemleistung steigt auf 390 kW. Bei Allradler hat der Akku eine Kapazität von 91,5 kWh.