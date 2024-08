BYD-Österreich-Chef: Warum BYD nicht chinesisch, sondern europäisch sein will

Die Nachfrage nach E-Autos ist zurückgegangen – die Antithese liefert jedoch der chinesische Autobauer BYD. Mittlerweile Nummer 3 unter den E-Autos in Österreich, hat BYD 2024 bisher 2.090 Neuzulassungen geschafft. Über 3.000 sind im Gesamtjahr realistisch – eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. BYD Österreich Geschäftsführer Danijel Dzihic fährt mit uns den neuen Seal U und erklärt das Phänomen BYD.

KURIER: BYD kommt kraftvoll in den österreichischen Markt, mit niedrigen Preisen und zahlreichen Modellen. Das sorgt auch für ziemlich viel Kritik.

Danijel Dzihic: Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Wenn man die Elektromobilität wirklich unter die Leute bringen will, dann ist es nur gut, wenn es Länder und Firmen gibt, die das leistbar machen. Auf der anderen Seite leben wir in Europa und es geht um die europäische Wertschöpfung, um unsere Arbeitsplätze. Aber da muss man klar sehen: das erste chinesische Unternehmen, das ein authentisches Engagement für Europa abgibt, ist BYD. Ein Werk in Ungarn ist in Bau, eines in der Türkei ist geplant.



BYD wird also schon bald in Europa produzieren.

Ja, das ist kein Lippenbekenntnis, sondern ein authentisches Ziel. BYD will möglichst schnell eine europäische Marke werden. Nicht eine chinesische Marke sein, die in Europa Autos verkauft, sondern eine europäische Marke mit Produktion, Forschung und Entwicklung und Design in Europa.

Ab wann wird es BYD „made in Europe“ geben?

Ende 2025, Spatenstich für das Werk war Anfang des Jahres, zwei Jahre später werden die Autos vom Band laufen.