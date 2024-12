Die chinesische Marke BYD hat sich hier zu Lande erfolgreich etabliert. Bei den Verkäufen von Elektroautos liegt man an dritter Stelle, hinter Tesla und BMW. Und man hat ambitionierte Pläne für das kommende Jahr. Für das heurige Jahr rechnet man mit 4000 Neuzulassungen und das will man im kommenden Jahr verdoppeln.

Dafür bringt man weitere Modelle. Besonders viel verspricht man sich vom Seal U DMi. Das Kürzel steht dabei für einen Plug-in-Hybrid und man verspricht sich viel vom zweiten Standbein neben den rein Elektrischen. Der Antrieb leistet 160 kW bzw. 238 kW und BYD bietet das SUV mit Front- und Allradantrieb an. Die elektrische Reichweite liegt bei 70 bzw. 80 Kilometer. Der Strom wird in einem 18,3-kWh-Akku gespeichert und in Planung ist eine weitere Variante mit 26,4-kWh-Akku, die 120 km weit elektrisch fahren soll. Überhaupt sind weitere BYD-Autos mit DMi-Antrieb in Planung, der genaue Marktstart ist aber noch nicht bekannt.